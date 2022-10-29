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Тренер "Химок" Спартак Гогниев получил красную карточку за эмоции

ФК "Химки"

Главный тренер подмосковного футбольного клуба "Химки" Спартак Гогниев сегодня был удален с поля в перерыве выездного матча со столичным "Динамо" за свое поведение.

К 35-й минуте "Химки" проигрывали 0:2. В этот момент наставник из Владикавказа заменил полузащитника Дениса Глушакова, а когда футболист уходил в раздевалку, Гогниев высказал ему вслед все, что о нем думал. В первом тайме в ворота гостей влетел еще один мяч, - передает "АиФ-Ставрополье".

После этого наставник "Химок" позволил себе эмоциональные выкрики в сторону арбитра встречи Яна Бобровского, когда тот шел в подтрибунное помещение во время перерыва. В итоге судья показал Гогниеву желтую и красную карточки. До начала второго тайма от Гогниева досталось еще и комментатору матча Сергею Дурасову

За вторым таймом Гогниев наблюдал уже со зрительских трибун. На его глазах "Химки" пропустили еще три мяча. 

На 93-й минуте команда сумела частично реабилитироваться перед фанатами и забила свой единственный гол. С пенальти отметился форвард "Химок" Илья Садыгов.

После матча Спартак Гогниев похвалил подопечных и назвал их "молодцами".

ФОТО ФК "Химки"
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