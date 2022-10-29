В Дербенте будут производить системы видеонаблюдения для самолетов

29 окт. 19:45

Дербентский научно-исследовательский институт "Волна" в скором времени планирует начать выпуск системы видеонаблюдения для модификаций самолета Sukhoi Superjet 100.

"АО "ДНИИ "Волна" завершает разработку программно-аппаратного комплекса для самолетов типов RRJ, SSJ-NEW, МС-21. Предприятие осуществляет полный цикл научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, производство изделий, эксплуатационное сопровождение, сервисное и гарантийное обслуживание, а также его модернизацию", - рассказали на предприятии, передает "АиФ-Дагестан".

К новым разработкам предприятия относятся бортовая система видеонаблюдения для различных типов летательных аппаратов, а также перспективные бортовые информационно-развлекательные системы, - сообщили в ведомстве.

Ожидаемый объем реализации продукции "Волны" до конца текущего 2022 года может достичь около 100 млн рублей, - сообщили в Минпромторге России.