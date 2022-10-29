Авария на сливном коллекторе оставила без воды два района Волгограда

29 окт. 19:28

Авария, произошедшая сегодня на сливном коллекторе Волгограда, оставила без воды около 190 тыс жителей города, проживающих в Ворошиловском и Советском районах, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Волгоградской области.

"В результате дождя произошел размыв земляной насыпи и частичное обрушение железобетонного короба сливного коллектора. На месте обрушения пролегают две магистральные трубы городских канализационных сетей. Обе трубы диаметром 1,2 тыс мм, они находятся в коробе. По предварительным данным, произошло обрушение свода короба и повреждена одна из двух труб", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

В городе объявлен режим ЧС муниципального характера. На время проведения ремонтно-восстановительных работ принято решение о временном отключении холодного водоснабжения в двух районах Волгограда.

В зону отключения попали 189 многоквартирных домов, в которых проживает 186 тыс 185 человек, а также шесть лечебных учреждений. Запас воды в лечебных учреждениях создан, к устранению последствий аварии привлечено 103 человека, 58 единиц техники

Для подвоза воды от администрации Волгограда задействовано 26 спецавтомобилей.