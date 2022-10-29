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Авария на сливном коллекторе оставила без воды два района Волгограда

Авария на сливном коллекторе оставила без воды два района Волгограда

Авария, произошедшая сегодня на сливном коллекторе Волгограда, оставила без воды около 190 тыс жителей города, проживающих в Ворошиловском и Советском районах, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Волгоградской области.

"В результате дождя произошел размыв земляной насыпи и частичное обрушение железобетонного короба сливного коллектора. На месте обрушения пролегают две магистральные трубы городских канализационных сетей. Обе трубы диаметром 1,2 тыс мм, они находятся в коробе. По предварительным данным, произошло обрушение свода короба и повреждена одна из двух труб", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

В городе объявлен режим ЧС муниципального характера. На время проведения ремонтно-восстановительных работ принято решение о временном отключении холодного водоснабжения в двух районах Волгограда.

В зону отключения попали 189 многоквартирных домов, в которых проживает 186 тыс 185 человек, а также шесть лечебных учреждений. Запас воды в лечебных учреждениях создан, к устранению последствий аварии привлечено 103 человека, 58 единиц техники

Для подвоза воды от администрации Волгограда задействовано 26 спецавтомобилей.

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