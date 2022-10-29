Россия прекращает действие зерновой сделки

29 окт. 19:14

Россия приостанавливает участие в зерновой сделке после теракта в акватории Севастополя, сообщило Минобороны страны.

"С учетом проведенного сегодня киевским режимом при участии специалистов Великобритании террористического акта против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности "зернового коридора", российская сторона приостанавливает участие в реализации соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов", - рассказали в ведомстве, передает РИА Новости.

О том, что действие "зерновой сделки" приостановлено на неопределенный срок, сообщили и в МИД России.

"В связи с действиями украинских Вооруженных сил, которыми руководили британские специалисты, направленными в том числе против российских судов, обеспечивающих функционирование указанного гуманитарного коридора (что нельзя квалифицировать иначе, нежели теракт), российская сторона не может гарантировать безопасность гражданских сухогрузов, участвующих в "черноморской инициативе", и приостанавливает ее реализацию с сегодняшнего дня на неопределенный срок", - говорится в сообщении.

Соответствующие указания даны российским представителям в Совместном координационном центре в Стамбуле, контролирующем транспортировку украинского продовольствия, - заключили в МИД РФ.

Турецкая сторона пока не получала уведомления о приостановке участия РФ в "зерновой сделке", заявил источник в Стамбуле.

"Мы пока такого уведомления не получали. Но если это действительно так, это вызывает сожаление", - сказал собеседник агентства. На вопрос, означает ли это решение Москвы срыв переговоров по продлению сделки, срок которой оканчивается 19 ноября, он отметил, что пока рано делать какие-либо выводы.

В ООН уже призвали все стороны воздерживаться от любых действий, которые могли бы поставить под угрозу "важнейшую гуманитарную инициативу, явно оказывающую положительное влияние на доступ к продовольствию для миллионов людей во всем мире".

Ранее в организации неоднократно заявляли о том, что рассчитывают на продление зерновой сделки. Как отмечал официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик, Антониу Гутерреш и его команда работают над этой инициативой. Гутерреш в сентябре также обсуждал перспективы пролонгирования сделки с Владимиром Путиным, однако позже российский президент заявил, что если выяснится, что гуманитарные коридоры для поставок зерна в беднейшие страны используются для террористических актов, это поставит под вопрос реализацию сделки.

Напомним, сегодня утром корабли Черноморского флота отразили атаку беспилотников воздушного и надводного типа в акватории Севастопольской бухты. Объекты в городе при этом не пострадали. Нападение длились несколько часов, губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал его самым массированным с начала спецоперации.

Как сообщило Минобороны, теракт осуществили военные украинского 73-го специального центра морских операций. Ими руководили британские специалисты, находящиеся в городе Очаков в Николаевской области.