Пашинян согласился продлить мандат российских миротворцев в Карабахе

29 окт. 18:58

Премьер-министр Армении Никол Пашинян готов подписать на трехсторонней встрече в Сочи документ о продлении мандата российских миротворцев в Карабахе на срок до 20 лет, такое заявление он сделал сегодня на съезде правящей партии страны "Гражданский договор".

"Мы хотим, чтобы российские миротворцы продолжили свою миссию. Я готов подписать в Сочи документ, чтобы мандат миротворцев был продлен на 10, 15 или 20 лет. Предлагаю, чтобы президент России выступил с такой инициативой. Я и сам могу сделать это предложение, но российская сторона должна его поддержать", - поведал Пашинян, передает ТАСС.

Глава армянского кабмина отметил также, что он не может решить вопрос продления мандата самостоятельно, так как это трехсторонний документ. "И если Армения и Россия придут по этому вопросу к согласию, то станут большинством", - добавил Пашинян.