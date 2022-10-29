Минсельхоз РФ: Россия готова заместить поставки украинского зерна

29 окт. 18:43

Россия готова полностью заместить украинское зерно для заинтересованных в этом стран, - заявил сегодня глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев.

"С учетом урожая нынешнего года, Российская Федерация готова полностью заместить украинское зерно и осуществлять поставки по приемлемым ценам всем заинтересованным странам", - сказал Патрушев, передает РИА Новости.

"В текущем году в России уже собрано 150 млн т зерновых, и экспортный потенциал в текущем сезоне мы оцениваем более чем в 50 млн т", - добавил глава Минсельхоза РФ.

Также Россия в ближайшие четыре месяца готова безвозмездно поставить зерно беднейшим странам, - отметил министр.

"С учетом того, что Россия всегда была и остается надежным партнером и готова обеспечить мир необходимым объемом продовольствия, наша страна готова в ближайшие четыре месяца безвозмездно поставить беднейшим странам до 500 тыс т зерновых", - сказал Патрушев, выступая на телеканале "Россия 24".

Министр уточнил, что Россия будет поставлять зерно "с участием нашего постоянного партнера – Турции".