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Правительство Грузии планирует нарастить госфинансирование

Правительство Грузии планирует нарастить госфинансирование

Высокий показатель экономического роста поможет увеличить бюджетное финансирование по различным направлениям, - сообщили сегодня в правительстве страны по итогам заседания экономического совета.

Реальный рост ВВП в августе 2022 года составил 10,5% по сравнению с тем же периодом 2021 года, а средний показатель реального роста за восемь месяцев – 10,3%. На экономическом совете обсуждался вопрос сохранения высокого роста экономики в дальнейшем и осуществление различных проектов, - сообщили в пресс-службе правительства, передает Sputnik Грузия.

Особое внимание было уделено энергетическим проектам и вопросу энергобезопасности страны.

Напомним, на этой неделе Национальный банк Грузии повысил прогноз роста экономики страны, отметив, что рост ВВП в 2022 году составит 10%. Однако при этом регулятор отмечает, что это избыточный рост. Правительство Грузии прогнозирует рост экономики на уровне 8,5%, а бюджетный офис парламента Грузии – 9,5%.

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