В турецком Гемлике заработал первый в стране завод электромобилей

29 окт. 18:16

Сегодня в турецком Гемлике прошла официальная церемония открытия завода по производству первого серийного электромобиля турецкого производства TOGG, в ней принял участие президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

"Инициативная группа "Турецкие автомобили" (TOGG) планирует производить 175 тысяч автомобилей пяти моделей в год. Государство намерено закупать 30 тыс из них до 31 декабря 2035 года. Как отметил на церемонии Эрдоган, этого проекта в Турции ждали 60 лет. Он назвал закладку фундамента завода "золотым звеном" в цепи общенациональных мегапроектов, - передает РИА Новости.

Модель будет выпускаться в двух версиях: седан и внедорожник. Создатели утверждают, что на зарядку аккумулятороной батареи любой из машин уйдет не более 30 минут, что позволит проехать до 500 километров.

В начале ноября прошлого года в Стамбуле прошли испытания различные систем прототипа электрокроссовера TOGG сегмента SUV. Электромобиль с четырьмя пассажирами разогнался до 100 км/ч за 4,8 секунды.

Цена автомобиля пока не разглашается, она будет зависеть от конкурентоспособности на рынке.

Напомним, в декабре 2019 года в Турции были представлены прототипы первых отечественных автомобилей - электрокроссовера сегмента SUV C и электромобиля седан. Инвестиции в проект составят 22 млрд турецких лир ($3,7 млрд), которые будут вложены в предприятие в течение 13 лет.