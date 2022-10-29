На трассе Баку-Газах перевернулся автобус, есть пострадавшие

29 окт. 17:57

Сегодня днем в Азербайджане произошло тяжелое ДТП с участием пассажирского автобуса, есть пострадавшие, двое из них в тяжелом состоянии.

На 26-м км автотрассы Баку-Газах перевернулся автобус, следовавший по маршруту №164, - сообщили в Главном управлении государственной дорожной полиции Азербайджана.

Его водитель не справился с управлением, пытаясь избежать столкновения с пешеходом. В результате автобус перевернулся, - передает Sputnik Азербайджан.

По предварительной информации, пострадали восемь человек: пять женщин и трое детей. Все они были госпитализированы в Клинический медицинский центр бригадой врачей Бакинской городской станции скорой и неотложной медицинской помощи.

Пострадавшим оказана необходимая помощь, их лечение продолжается, - сообщили в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана.

Состояние шестерых из них оценивается как средней степени тяжести, двоих - тяжелое.

По факту аварии возбуждено уголовное дело, ведется расследование.