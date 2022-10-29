Кисловодск стал зеленее на три гектара

29 окт. 17:44

Сегодня в ставропольском Кисловодске прошла самая масштабная с середины прошлого века высадка деревьев – горожане посадили 3 га нового леса на склоне между горами Малое и Большое седло, - сообщил глава курорта Евгений Моисеев.

"Сегодня в Кисловодске прошла самая масштабная с середины ХХ века экологическая акция. Жители Кавминвод высадили в городе сосновый лес площадью 3 га, всего 10 тыс сосен", - рассказал Моисеев, отметив: в акции приняли участие более 300 человек, к кисловодчанам присоединились жители Кавминвод и Ставрополя, передает ТАСС.

"Количество саженцев выбрано не случайно. В середине ХХ века за один субботник наши деды и прадеды высаживали около 10 тыс деревьев. Сегодня мы возродили утерянную традицию. Будем продолжать расширять зеленый пояс нашего города, сохраняя тем самым его уникальный воздух", - пояснил глава города-курорта.

Участники акции запланировали приехать на место посадки в мае 2023 года, чтобы проверить состояние деревьев и провести ухаживающие процедуры.