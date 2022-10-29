Казахстан будет вырабатывать на Каспии "зеленый" водород

Обладающий большими запасами нефти и газа Казахстан надеется стать ведущим мировым экспортером экологически чистой энергии.

Как отмечает Eurasianet, правительство Казахстана подписало соглашение на сумму $50 млрд с европейской группой компаний Svevind, занимающейся разработкой и реализацией проектов в сфере возобновляемых источников энергии, о строительстве одного из пяти крупнейших в мире объектов по производству "зеленого" водорода в Мангистауской области. Как сообщили в администрации президента Касым-Жомарта Токаева, в рамках проекта Hyrasia One для отделения газообразного водорода от воды будет использоваться электроэнергия, вырабатываемая солнечными панелями и ветряными турбинами. Планируется начать производство к 2030 году, а к 2032 году выйти на мощность в 2 млн тонн в год. Это эквивалентно одной пятой цели ЕС по импорту "зеленого" водорода к 2030 году, хотя при транспортировке газа из Казахстана в Европу могут возникнуть проблемы с логистикой.

По словам исполнительного директора немецко-шведской группы компаний Svevind Energy Group, которая занималась проектом строительства в Швеции крупнейшего в Европе наземного ветропарка, Вольфганга Кроппа, метеорологические условия и база квалифицированных кадров в западном Казахстане идеально подходят для осуществления проекта. "В Мангистауской области Казахстана хорошие природные условия: сильный ветер, солнечная радиация такая же сильная, как в южной Европе, а обширные степные районы малонаселены и почти не используются, - сказал Кропп. - Благодаря опыту страны-экспортера нефти и газа Казахстан обладает большим количеством ноу-хау, которые помогут в реализации проекта Hyrasia One. Затраты на производство также вполне приемлемые".

Для проекта будут построены ветряные и фотоэлектрические установки мощностью около 40 ГВт для выработки примерно в 120 ТВт⋅ч в год, говорится в заявлении Hyrasia One, дочерней компании Svevind. Этой энергией будет снабжаться завод мощностью 20 гигаватт, расположенный в Мангистауской области недалеко от порта Курык на побережье Каспийского моря, где будет производиться водород путем электролиза воды. При сгорании водорода выделяется только водяной пар. В рамках проекта водород может поставляться в промышленных масштабах, уточнили в компании. Hyrasia One может стать "опорой для развивающихся рынков водорода в Европе, а также в самом Казахстане и странах Азии".

Решения о направлениях и маршрутах экспорта пока не принято

Наиболее рентабельным способом экспорта остается транспортировка по трубопроводу, но существующие газопроводы придется перепрофилировать, чтобы водород не подмешивался в к общему потоку природного газа. Уже возможен вариант транспортировки железнодорожным или морским транспортом.

Страны ЕС активно работают над проектами по производству "зеленого" водорода в попытках преодолеть зависимость от российского газа, но основной экспортный маршрут Казахстана в Европу через Россию сейчас остается под угрозой из-за украинского кризиса. Однако разрабатываются альтернативные маршруты через Южный Кавказ, и к моменту запуска проекта ситуация может измениться.

Источником воды для производства водорода станет Каспийское море

В Hyrasia One не указали, сколько воды им конкретно потребуется, но отметили, что надеются, что "забор воды будет минимальным для устойчивой защиты окружающей среды". В администрации президента сообщили, что реализация проекта позволит создать 3500 рабочих мест на время строительства и около 1800 постоянных рабочих мест в период ввода объектов в эксплуатацию. Это окажет положительное воздействие на регион.

Первоначальное финансирование проекту предоставляет сама компания, также ведутся переговоры о привлечении финансовых партнеров для долгосрочных инвестиций в проект, стоимость которого оценивается в $40-50 млрд. Инвестиционное соглашение определяет экономические и юридические аспекты доступа к земельным участкам и объектам инфраструктуры, а также беспрепятственного движения товаров и капитала и "таким образом придает проекту, который находится в разработке уже три года, стабильность в глазах инвесторов", сообщили в компании Hyrasia One.