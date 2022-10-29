Водо- и теплоснабжением на Кавказе будут заниматься единые операторы

29 окт. 17:29

В скором времени в Дагестане, Ингушетии и Северной Осетии заработают единые операторы в сфере водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, - сообщает сайт министерства экономического развития России.

"В рамках реализации региональных программ устойчивого развития предприятий энергетики и ЖКХ в каждой республике должны быть созданы единые операторы в сфере водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, а также единые информационные расчетные центры. Частично задача уже выполнена, но часть структур находятся в стадии формирования", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

На обеспечение первичных затрат по созданию единых операторов, а также на разработку схем водоснабжения и водоотведения пилотным регионам Северного Кавказа выделили из федерального бюджета более 298 млн рублей, - сообщил заместитель министра экономического развития Сергей Назаров.

"Минэкономразвития контролирует все этапы модернизации системы ЖКХ в трех пилотных республиках, наша цель - навести порядок в системе учета потребления и расчетов за услуги, обеспечить стабильную работу предприятий и обновление сетевого хозяйства. Также важно, чтобы при всех этих улучшениях не пострадали люди - добросовестные плательщики. После заключения соответствующего соглашения субсидия будет направлена в регионы", - отметил заместитель министра.

Ранее на софинансирование расходных обязательств по реализации программ устойчивого экономического развития предприятий энергетики и ЖКХ трем пилотным республикам были выделены средства в размере более 1,1 млрд рублей. Средства пойдут на компенсацию разницы при принятии экономически обоснованных тарифов на услуги ЖКХ для населения.