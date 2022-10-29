Пашинян признал: весь мир считает Карабах частью Азербайджана (ВИДЕО)

29 окт. 17:21

Премьер-министр Армении Никол Пашинян признал, что все международное сообщество считает Карабах частью Азербайджана.

Международное сообщество, все государства без исключения считают Карабах частью Азербайджана, - сказал сегодня премьер-министр Никол Пашинян на 6-м съезде правящей партии "Гражданский договор", передает News.am.

"Если в мире есть страна, которая не считает Карабах частью Азербайджана, то пусть скажет об этом публично, кто-либо пусть не создает впечатления, что ситуация другая", - сказал он.