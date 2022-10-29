Кубань потрясло землетрясение магнитудой 4,2

29 окт. 16:58

Сегодня в районе поселка Садовый в Краснодарском крае произошло землетрясение, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"В 14:15 поступило сообщение о том, что в районе поселка Садовый, на глубине 10 км Обнинской сейсмостанцией зарегистрировано сейсмособытие магнитудой 4,2 по шкале Рихтера, интенсивностью 3,5 балла", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Все объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме, их обследуют 11 мониторинговых групп от администрации Белореченского района и одна оперативная группа от МЧС.