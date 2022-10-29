Минобороны России: утренняя атака БПЛА была направлена на корабли охраны продовольственной сделки

29 окт. 16:50

В министерстве обороны России сделали заявление по поводу утренней атаки на Севастополь и корабли Черноморского флота.

Утренняя атака девяти беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и семи автономных морских беспилотных аппаратов на гражданские и военные суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах Севастополя, была направлена на корабли охраны эшелонов продовольственной сделки, - сообщили сегодня в Минобороны России.

"Следует подчеркнуть, что подвергшиеся террористической атаке корабли Черноморского флота, задействованы в обеспечении безопасности "зернового коридора" в рамках международной инициативы по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов", - говорится в заявлении.

В результате атаки незначительные повреждения получили морской тральщик "Иван Голубец" и боносетевое заграждение, известно, что подготовка атаки велась из Очакова в Николаевской области. Руководили операцией британские специалисты, - отметили в ведомстве.

Также известно, что до начала и во время атаки над районом кружил американский беспилотник.