Арбуз стал смертельным для пятилетнего волгоградского мальчика

29 окт. 16:28

В Волгограде насмерть отравился токсинами после того, как съел арбуз, пятилетний мальчик, - сообщает сегодня следственное управление СК РФ по Волгоградской области.

"27 октября после употребления арбуза, купленного накануне в овощной палатке, 58-летний мужчина, а также его несовершеннолетние внуки почувствовали недомогание", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Накануне дети были госпитализированы, но, несмотря на оказанную помощь, пятилетний мальчик скончался. Лечение 11-летней девочки продолжается, угрозы ее жизни нет.

Согласно предварительным выводам судебно-медицинских экспертиз, смерть ребенка наступила в результате токсического гастроэнтерита.

По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело по статье "сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".