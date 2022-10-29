Канатка на чеченском курорте "Ведучи" заработала снова

29 окт. 16:14

Канатная дорога на курорте "Ведучи" в Чечне сегодня после проведения на ней регламентных работ, стартовавших в начале октября, - сообщили в пресс-службе АО "Кавказ.РФ".

"Канатная дорога на "Ведучи" снова открыта после регламентного обслуживания. Приезжайте в выходные или каникулы на наш курорт", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Напомним, курорт "Ведучи" был открыт в январе 2018 года. На его территории оборудована канатная дорога длиной более 800 м, а также трасса протяженностью около 1 км для начинающих лыжников.

На южном склоне курорта доступна самая протяженная в мире искусственная трасса для круглогодичного катания. Ее протяженность - 960 м, она расположена на высоте 1,5 тыс м.