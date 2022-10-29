Иран увеличил внешнюю торговлю за семь месяцев

29 окт. 15:30

С марта по октябрь иранский товарооборот составил 81,30 тыс тонн товаров на сумму $60,133 млрд, сообщил сотрудник таможенной службы Исламской Республики Мортеза Эмади.

"Внешняя торговля Ирана зафиксировала увеличение тоннажа и стоимости на 17,6% и 10%, соответственно, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - цитирует его агентство ИРНА.

По словам Эмади, несырьевой экспорт за 7 месяцев составил 61,283 млн товаров на сумму $28,4 млрд, что свидетельствует о росте веса на 5,6% и о снижении стоимости на 18,2%.

Представитель подчеркнул, что 19, 747 млн тонн товаров на сумму $31, 727 млрд импортировали в Иран, что говорит об увеличении на 15,7% в весовом выражении и снижении на 14,4% в стоимостном выражении.

В течение указанного периода главным экспортным направлением иранского экспорта был Китай, который импортировал товары на $9,181 млн. За ним идут Ирак, ОАЭ, Турция и Индия.

Также одними из ключевых экспортеров товаров в Иран были ОАЭ, Китай, Турция, Индия и Германия.