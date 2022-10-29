Раиси поздравил Эрдогана с Днем Турецкой Республики

29 окт. 15:21

Президент Ирана Эбрахим Раиси направил поздравительную телеграмму президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану по случаю Дня Республики.

"Исламская Республика Иран и Турецкая Республика как две независимые страны, выступающие против односторонности, имеют обширные возможности для развития всеобщих отношений", - сказано в тексте.

Раиси отметил, что серьезная воля Тегерана и Анкары к реализации программы долгосрочного сотрудничества прорисовывает четкую перспективу укрепления связей и выполнения общих целей и интересов Ирана и Турции.