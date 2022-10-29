В Казахстане пройдет еще одна встреча в рамках СНГ

29 окт. 14:22

Казахстан передаст эстафету председательства в СНГ Кыргызстану после заседания Экономического совета СНГ, сообщил глава Исполкома Содружества Сергей Лебедев.

Он отметил, что заседание Экономического совета СНГ под председательством Казахстана состоится в декабре. В настоящее время это мероприятие готовится.

"Мы глубоко убеждены, что оно пройдет также результативно, плодотворно, организованно. Тогда Казахстан передаст эстафету председательства в Содружестве независимых государств соседнему Кыргызстану", - цитирует его "Аргументы и факты".