Заключенные в Грузии смогут получать высшее образование в тюрьмах

29 окт. 14:15

Цифровой университет стал доступным для грузинских заключенных, которые хотят получить высшее образование.

Проект запущен на первом этапе в учреждении №16. С учебным процессом ознакомились глава Минюста Рати Брегадзе и министр образования и науки Михаил Чхенкели.

Цифровой университет поможет заключенным получить высшее образование удаленно, участвовать в процессе обучения в вузе, посещать лекции онлайн и общаться с учителями.

Платформа цифрового обучения реализуется в сотрудничестве с Минобрнауки. Она включает в себя как бакалавриат, так и магистратуру авторизированных вузов страны.