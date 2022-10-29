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Заключенные в Грузии смогут получать высшее образование в тюрьмах

Заключенные в Грузии смогут получать высшее образование в тюрьмах

Цифровой университет стал доступным для грузинских заключенных, которые хотят получить высшее образование.

Проект запущен на первом этапе в учреждении №16. С учебным процессом ознакомились глава Минюста Рати Брегадзе и министр образования и науки Михаил Чхенкели.

Цифровой университет поможет заключенным получить высшее образование удаленно, участвовать в процессе обучения в вузе, посещать лекции онлайн и общаться с учителями.

Платформа цифрового обучения реализуется в сотрудничестве с Минобрнауки. Она включает в себя как бакалавриат, так и магистратуру авторизированных вузов страны.

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