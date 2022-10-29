Казахстан завершил работы по восстановлению уровня добычи на Кашагане

29 окт. 13:40

Механические ремонтные работы по восстановлению уровня добычи на нефтегазовом месторождении Кашаган в Казахстане завершены, сообщает пресс-служба компании "Казмунайгаз".

"На текущий момент все механические ремонтные работы по восстановлению уровня добычи выполнены, ввод установки в эксплуатацию ожидается в течение нескольких дней", - сказано в сообщении.

Ранее правления компании Магзум Мирзагалиев посетил месторождение и ознакомился с ремонтом на заводе "Болашак". Управляющий директор компании North Caspian Operating Company Оливье Лазар сообщил о текущем статусе ремонта на установке предварительного отбора газа завода по комплексной подготовке нефти и газа. В свою очередь Мирзагалиев подчеркнул важность скорейшего завершения работ.