РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Казахстан завершил работы по восстановлению уровня добычи на Кашагане

Казахстан завершил работы по восстановлению уровня добычи на Кашагане

Механические ремонтные работы по восстановлению уровня добычи на нефтегазовом месторождении Кашаган в Казахстане завершены, сообщает пресс-служба компании "Казмунайгаз".

"На текущий момент все механические ремонтные работы по восстановлению уровня добычи выполнены, ввод установки в эксплуатацию ожидается в течение нескольких дней", - сказано в сообщении.

Ранее правления компании Магзум Мирзагалиев посетил месторождение и ознакомился с ремонтом на заводе "Болашак". Управляющий директор компании North Caspian Operating Company Оливье Лазар сообщил о текущем статусе ремонта на установке предварительного отбора газа завода по комплексной подготовке нефти и газа. В свою очередь Мирзагалиев подчеркнул важность скорейшего завершения работ.

805 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version