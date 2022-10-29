Теплицы в Узбекистане начнут отапливать углем

29 окт. 13:10

Узбекские власти провели встречу с предпринимателями и обсудили вопрос о переводе теплиц на альтернативную энергию (уголь).

По мнению бизнесменов, переход на отопление углем потребует времени. Данный вопрос необходимо тщательно изучить, протестировать, кроме того, потребуется просчитать коммерческие аспекты.

По вопросу перевода теплиц на отопление углем была сформирована рабочая группа, ее ​​задача - детально изучить ситуацию совместно с экспертами и заинтересованными предпринимателями. Специалисты намерены изучить финансовое положение в разрезе каждой теплицы, после чего будут подготовлены обоснованные предложения по поддержке предпринимателей.