В Дагестане выйдет в свет сборник афоризмов Расула Гамзатова 

29 окт. 12:54

В Дагестане выпустят сборник афоризмов Расула Гамзатова к 100-летия со дня рождения поэта, которое будет широко отмечаться в 2023 году.

«Нам, дагестанцам, землякам Расула Гамзатовича, нужно нести с гордостью его имя в большой мир, воспитывать на его творчестве подрастающее поколение. В сегодняшний судьбоносный исторический период такая опора особенно важна: есть ценности, которые стоят выше событий, происходящих вокруг», - сказал глава Дагестана Сергей Меликов.

Также он отметил, что такие люди, как «Гамзатов, на протяжении десятилетий объединяли нас, поэтому к 100-летию со дня рождения поэта запланирован выпуск книги афоризмов», передает ТАСС.