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Новые КПП откроются на узбекско-таджикской границе

Новые КПП откроются на узбекско-таджикской границе

Ташкент и Душанбе откроют новые контрольно-пропускные пунктов на границе, данную тему обсудили в Ташкенте первый зампред государственного таможенного комитета Узбекистана Ильхом Мухторов и посол Таджикистана Абдуджаббор Рахмонзода.

Как пишет Sputnik Таджикистан, стороны рассмотрели вопросы улучшения работы таможенных служб, а также ускорения досмотра и недопущения блокирования транспорта на КПП.

Также представители согласовали обновление работы пункта "Бекобод" на границе. На данном пункте планируется увеличить пропускную способность.

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