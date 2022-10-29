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Супруг Нэнси Пелоси перенес операцию на черепе после нападения

Супруг Нэнси Пелоси перенес операцию на черепе после нападения

Мужу спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси была проведена операция после нападения на него.

Как сообщил ее пресс-секретарь Дрю Хэммилл, Полу Пелоси провели операцию из-за повреждения черепа и других травм, которые он получил. Он поправится в ближайшее время, пишет издание The Guardian.

Ранее Пелоси был подвергнут нападению в своем доме в Сан-Франциско. Преступник, проникший в дом через черный ход, задержан. Известно, что он хотел найти Нэнси Пелоси, которой на тот момент дома не оказалось. Злоумышленник при себе имел молоток.

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