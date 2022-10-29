Супруг Нэнси Пелоси перенес операцию на черепе после нападения

29 окт. 11:54

Мужу спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси была проведена операция после нападения на него.

Как сообщил ее пресс-секретарь Дрю Хэммилл, Полу Пелоси провели операцию из-за повреждения черепа и других травм, которые он получил. Он поправится в ближайшее время, пишет издание The Guardian.

Ранее Пелоси был подвергнут нападению в своем доме в Сан-Франциско. Преступник, проникший в дом через черный ход, задержан. Известно, что он хотел найти Нэнси Пелоси, которой на тот момент дома не оказалось. Злоумышленник при себе имел молоток.