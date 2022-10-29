Россияне на Новый год отправятся в Санкт-Петербург, Минск и Сочи

29 окт. 11:36

Сервис бронирования жилья Суточно.ру назвал самые популярные города для поездок на новогодние праздники.

Лидером по бронированиям оказался Санкт-Петербург. Следом идут Москва и Казань, также популярными направлениями стали Минск, Сочи, Нижний Новгород, Калининград, Кисловодск, Эсто-Садок (Красная Поляна) и Кировск.

"В этом году из списка исчезли все города Крыма, но вернулся Минск, с которым открылась автомобильная граница. По нему наблюдается самый высокий прирост спроса", – отметил владелец и генеральный директор сервиса Юрий Кузнецов.

По его словам, дороже всего обойдется размещение на Красной Поляне – 8 895 рублей за сутки, в Минске - 5 344 рублей и в Сочи - 5 303 рублей.

"К Новому году прироста средних цен не ожидается, потому что арендодатели уже выставили актуальные цены", – сообщил бизнесмен.