В России зарегистрировали еще 7,1 тыс случаев коронавируса

29 окт. 11:22

В России за минувшие сутки выявили 7 107 новых случаев заражения коронавирусом.

В Москве новых случаев 759, в Санкт-Петербурге - 476, в Подмосковье - 231. В Краснодарском крае - 138, в Ставропольском крае - 97, в Крыму - 24, в Дагестане - 5, в Кабардино-Балкарии - 16, в Адыгее - 4, в Карачаево-Черкесии - 8, в Чечне - 2, в Северной Осетии - 10, в Ингушетии - 8.

Общее число инфицированных в России достигло 21 416 922.

Госпитализированы за сутки 1 330 человек. Выздоровели 11 527 пациентов, за все время - 20 787 116.

Умерло за сутки 79 человек, с начала пандемии – 390 029.