Турция празднует 99-летие основания Республики

29 окт. 11:03

Турецкий народ отмечают главный национальный праздник – День Республики. 29 октября 1923 года была провозглашена Турецкая Республика, а лозунг "Суверенитет безоговорочно и безусловно принадлежит народу" занял свое место в государственном управлении.

Незадолго до знаменательного для страны события, 23 апреля 1920 года открылось Великое национальное собрание, которое и провозгласило Турецкую Республику. Однако официального признания она не получила до 1923 года. В июле 1923 был заключен Лозаннский договор, признавший суверенитет Турции.

Вскоре, 29 октября 1923 года, Мустафа Кемаль Ататюрк официально и окончательно провозгласил Турцию Республикой. Затем в парламенте прошло голосование, по результатам которого Ататюрк стал первым президентом новой страны. "Турецкая Республика будет счастливой, успешной и победоносной", - заявил Ататюрк с трибуны, впервые выступая в качестве лидера государства.

Вскоре, в апреле 1925 году турецким парламентом было утверждено решение об учреждении национального праздника 29 октября. С тех пор он отмечается ежегодно на общегосударственном уровне.

В своем поздравительном послании президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна закладывает основы видения на 2053 и 2071 годы, несмотря на несправедливость и препятствия, с которыми она сталкивается.

Глава государства также с благодарностью почтил память Мустафы Кемаля Ататюрка и героев турецкой армии. "Благодаря революционным изменениям в области демократии и развития, осуществленные турецкими властями за последние 20 лет, мы устранили не только препятствия на пути национальной воли, но и возведенные стены между обществом и государством", - сказал он.

Турецкий лидер отметил, что сегодня Турция стала страной с национальным единством и богатством, "чья демократия ставится в пример, чья экономика впечатляет, а дипломатия вызывает интерес".

Также Эрдоган рассказал об усилиях Турции, направленных на установление мира, стабильности и справедливости в эпоху глобальной неопределенности.

"Мы стремимся сформировать вокруг нас зону мира и процветания, принимая участие в урегулировании большого числа вопросов, начиная от гуманитарной трагедии в Сирии и до российско-украинского кризиса", - подчеркнул президент.

Кроме того, он особо обратил внимание на гуманитарную миссию Турции и ее достижения внутри страны. «Повышая престиж и вес Турции в мировом масштабе, мы продолжаем вкладывать инвестиции в развитие страны", - добавил глава республики.

"Мы полны решимости построить "Столетие Турции" на основе вклада, внесенного в инфраструктурные проекты", - заключил Эрдоган.

Свои поздравления президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану направил президент Азербайджана Ильхам Алиев. В своей телеграмме он отметил, что сегодня Турция стала одним из самых могущественных государств с правом голоса, упомянув достижения страны в политической, экономической, военной, технологической и других областях.

Также президент Азербайджана напомнил и о двусторонних отношениях, развивающихся на принципах дружбы и братства. Он выразил уверенность, что союзнические отношения Баку и Анкары будут успешно развиваться совместными усилиями.