Алиев: Турция – могущественная страна с решительной позицией по установлению мира в регионе, где происходят сложные процессы

29 окт. 10:27

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил турецкого Реджепа Тайипа Эрдогана Днем Турецкой Республики, сообщает пресс-служба главы государства.

В своем поздравлении он отметил, что сегодня Турция превратилась в одну из самых могущественных стран с правом голоса на мировой арене. Алиев упомянул и достижения страны в политической, экономической, военной, технологической и других областях, что позволяет Турции быть в числе самых передовых государств.

"В то же время ваша страна завоевала высокий авторитет и уважение на международном уровне своей последовательной и решительной позицией по установлению мира и стабильности, защите прав и справедливости в мире и регионе, где происходят сложнейшие процессы", - сказано в тексте.

Ильхам Алиев напомнил, что отношения Баку и Анкары, построенные на принципах дружбы и братства, "сегодня не имеют аналогов в мире". Также он выразил уверенность, что союзнические отношения двух стран будут успешно развиваться совместными усилиями.

"Сегодня самую большую поддержку Азербайджану в восстановлении и реконструкции Карабахского и Восточного Зангезурского районов оказывает Турция. Нас очень радует тот факт, что наши отношения, поднявшиеся на пик союзничества с Шушинской декларацией, проявляются во всех сферах жизни, будь то политика, экономика, энергетика, транспорт, культура, образование, военная и другие сферы", - подчеркивается в телеграмме.