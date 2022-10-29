Токаев поздравил Эрдогана с Днем Республики

29 окт. 10:12

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану по случаю Дня Турецкой Республики, сообщает пресс-служба Акорды.

"Несомненно, эта дата занимает важное место в истории вашей страны. Она олицетворяет единство и солидарность народа, служит уникальным символом свободы и созидания. Турция, сплоченная этими ценностями, стала авторитетным государством, достижения которого признаны всем мировым сообществом", - сказано в письме.

Он также выразил уверенность, что под руководством Эрдогана Турция продолжит укреплять свои позиции на международной арене, а благосостояние граждан будет только приумножаться.