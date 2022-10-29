Порты Украины покинули 6 сухогрузов с агропродукцией

29 окт. 6:28

Накануне из портов Украины вышли шесть судов с сельскохозяйственной продукцией. Об этом сообщили в Совместном координационном Центре (СКЦ) в Стамбуле.

"28 октября украинские порты покинули шесть судов, они перевозят в общей сложности 223 430 тонн зерна и другой продукции АПК в рамках черноморской зерновой инициативы", - приводит ТАСС сообщение СКЦ.

Судна направляются в Бельгию, Египет, Израиль, Италию и Китай.

Напомним, 22 июля в Стамбуле представители Турции, Украины, России и ООН подписали соглашение о создании зернового коридора по вывозу по Черному морю сельскохозяйственной продукции из Украины. Вывоз сельхозпродукции контролируется Совместным координационным центром в Стамбуле.