Французская драма "Карабаха" в Лиге Европы

В четверг, 27 октября, состоялись матчи 5-го тура группового этапа Лиги Европы, в рамках которого "Карабах" (Азербайджан) играл на выезде c "Нантом" (Франция). Сыграв в прошлом туре вничью с греческим "Олимпиакосом", агдамская команда гарантировала себе еврокубковую весну. Теперь она точно не опустится ниже третьего места в группе, которое дает право сыграть в плей-офф Лиги Конференций, а при благоприятном развитии событий может пробиться в плей-офф Лиги Европы.

"Карабах" подошел ко встрече с "Нантом" в хорошем настроении. В последнем туре чемпионата Азербайджана "скакуны" разгромили в родных стенах "Товуз" со счетом 3:0. В настоящее время они с 30 очками возглавляют турнирную таблицу национального первенства, опережая идущий вторым "Сабах" на 2 очка. У "Нанта" дела в чемпионате Франции идут не лучшем образом. После 12 туров "канарейки" имеют в своем активе 11 очков, находясь всего в двух очках от зоны вылета. В последнем туре подопечные Антуана Комбуаре сыграли в гостях вничью с "Ниццей" (1:1), упустив победу в компенсированное ко второму тайму время.

Игра первого круга между "Карабахом" и "Нантом" (3:0) состоялась в Баку 15 сентября. В ответном матче французской команде необходимо было побеждать, так как любой другой результат означал бы для нее вылет из Лиги Европы. Это вынуждало хозяев играть в атаку. На 7-й минуте нападающий "Нанта" Мостафа Мохамед нанес первый в матче удар в створ ворот. Египтянин приложился к мячу примерно с 25 метров, но вратарь агдамцев Шахруддин Магомедалиев без проблем забрал мяч. Ответ "Карабаха" не заставил себя долго ждать. Буквально через несколько минут ганский нападающий Овусу Квабена ворвался в штрафную с правого края и пробил в дальний угол, однако голкипер хозяев Альбан Ляфон отразил удар.

Счет в матче был открыт на 16-й минуте. Вратарь гостей Магомедалиев грубо ошибся, выбивая мяч от ворот. Снаряд перехватил полузащитник "Нанта" Педро Чиривелья и отдал его хавбеку Людовику Бласу, который точным ударом поразил левый нижний угол ворот. После этого и у хозяев, и у гостей было несколько неплохих возможностей отличиться, однако на перерыв команды ушли при минимальном преимуществе "Нанта".

"Карабаху" удалось отыграться на 54-й минуте. Полузащитника Филипа Озобича в своей штрафной сбил голкипер хозяев Альбан Ляфон. Судья назначил пенальти. К мячу подошел сам пострадавший, который хладнокровно "уложил" вратаря в одну сторону, а сам пробил по центру – 1:1. Буквально через несколько минут "Нант" мог снова выйти вперед. После прострела с правого фланга Мостафа Мохамед сыграл на опережение и переправлял мяч в ворота, однако Магомедалиев сумел спасти их. На 61-й минуте "Карабах" был близок к тому, чтобы отправить второй мяч в сетку ворот хозяев, но после мощнейшего удара бразильца Кади со штрафного мяч попал в штангу. Концовка встречи прошла с преимуществом "Нанта". Хозяева продолжали натиск и были вознаграждены за свою активность в добавленное время. Вышедший на замену камерунский нападающий Игнатиус Ганаго получил мяч в штрафной, продвинулся с ним к углу вратарской и с достаточно острого угла направил снаряд точно под дальнюю штангу – 2:1.

Как и в первой встрече, в ответном матче территориальное преимущество было у "Карабаха" (60% на 40%). Агдамцы также подали больше угловых (9 против 6), чаще пасовали (491 передач против 335) и делали это точнее (83% против 76%). Гости превзошли соперника по многим показателям, но уступили в главном – точности ударов. Команды пробили в створ ворот 14 раз (по 7 каждая), но лучше своими своими моментами воспользовались игроки "Нанта". В общей сложности они нанесли 16 ударов, а "Карабах" – 11.

На послематчевой пресс-конференции главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов положительно оценил выступление своей команды, несмотря на поражение. "Очень доволен своими подопечными. Скоростная была игра. Обе команды хотели победить. Мы не ехали сюда за ничьей. К сожалению, на последних минутах пропустили", – приводит его слова Azerisport.com.

Наставник агдамской команды отметил, что эта игра дает ему надежду. "В футболе бывают такие мелкие ошибки, которые нас делают более сильными. В целом, я доволен нашим характером на поле. Расстроен, что не смогли порадовать страну", – сказал Гурбанов.

Он также обратил внимание на то, что не очень сильно расстраивается из-за поражений, когда его подопечные показывают хорошую игру. "Мы должны быть сильнее именно после поражений. Поздравил их за эту игру. Нам надо работать над собой. В команде произошли изменения в лучшую сторону. Мы должны адекватно воспринимать поражения, чтобы расти дальше. Я верю в них. В Баку, уверен, будет хорошая игра против "Фрайбурга", – заявил специалист.

В свою очередь, главный тренер "Нанта" Антуан Комбуаре подчеркнул, что победы могло и не быть, если бы не игра голкипера Альбана Ляфона. "Когда вы верите в себя, то получаете за это вознаграждение. Сейвы Альбана Ляфона позволили нам остаться в игре, а дальше надо отметить точный удар Ганаго. Но также было и попадание игрока "Карабаха" в штангу со штрафного. Мы должны продолжать двигаться в этом направлении", – поведал наставник.

Перед заключительным туром группового этапа Лиги Европы "Карабах" с 7 очками занимает второе место в квартете G. Лидером является "Фрайбург" (13 очков), который уже обеспечил себе выход в плей-офф с первого места. Третье место занимает "Нант" (6 очков), четвертое – "Олимпиакос" (2 очка). Таким образом, для выхода в плей-офф Лиги Европы "Карабаху" необходимо обыгрывать дома "Фрайбург". Если же агдамцы не смогут этого сделать, то им придется надеяться на неудачу "Нанта" в гостевом матче с "Олимпиакосом".

И "Карабах", и "Нант" в последнем туре встречаются с командами, лишенными турнирной мотивации. "Фрайбург" никуда не сдвинется с первой строчки, а "Олимпиакос" даже в случае победы не сможет подвинуть "Нант" с третьего места. Несмотря на то, что соперник "Карабаха" выглядит более грозным, чуть больше шансов на выход в плей-офф Лиги Европы именно у "скакунов". В последнем туре подопечные Гурбана Гурбанова будут играть дома, где они пока ни разу не проиграли в этом еврокубковом сезоне. И даже поражение от "Фрайбурга" при определенных раскладах позволит "Карабаху" продолжить борьбу в турнире.