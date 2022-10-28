"Фруктовых" воров задержали по горячим следам в Костанае

Крупная кража фруктов была совершена в Костанае, сообщает официальный ресурс Polisia.kz.
Преступники взломали замок магазина и похитили 13 ящиков лимонов, 10 ящиков бананов и 10 ящиков апельсинов. Стоимость украденного владелец магазина оценил в 500 тыс тенге (более 66 тыс рублей).
Подозреваемые были задержаны по горячим следам, фрукты вернули бизнесмену, который особо поблагодарил полицейских, специально встретившись с начальником областного департамента полиции Ерланом Омарбековым.
Предполагаемые похитители, двое местных жителей, совершили еще одну кражу, но уже из другого магазина.
Ведется досудебное производство по ст.188 Уголовного кодекса "Кража".