"Фруктовых" воров задержали по горячим следам в Костанае

28 окт. 23:59

Крупная кража фруктов была совершена в Костанае, сообщает официальный ресурс Polisia.kz.

Преступники взломали замок магазина и похитили 13 ящиков лимонов, 10 ящиков бананов и 10 ящиков апельсинов. Стоимость украденного владелец магазина оценил в 500 тыс тенге (более 66 тыс рублей).

Подозреваемые были задержаны по горячим следам, фрукты вернули бизнесмену, который особо поблагодарил полицейских, специально встретившись с начальником областного департамента полиции Ерланом Омарбековым.

Предполагаемые похитители, двое местных жителей, совершили еще одну кражу, но уже из другого магазина.

Ведется досудебное производство по ст.188 Уголовного кодекса "Кража".