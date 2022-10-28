Валентина Матвиенко и Сахиба Гафарова провели встречу в Самарканде

28 окт. 23:50

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и спикер Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Сахиба Гафарова провели встречу в Самарканде на полях сессии Межпарламентской Ассамблеи СНГ. Об этом рассказали в Милли Меджлисе.

Сахиба Гафарова заявила, что Межпарламентская Ассамблея стран, входящих в СНГ, служит важной площадкой для углубления двусторонних и многосторонних отношений, отметила, что сотрудничество в этом направлении способствует расширению отношений между Россией и Азербайджаном.

Говоря о межпарламентских отношений между РФ и АР, председатель Милли Меджлиса поведала об уникальной роли законодательных органов в развитии двусторонних отношений.

Описывая текущую ситуацию в регионе, Сахиба Гафарова пояснила, что в настоящее время на Южном Кавказе совершенно новые условия, Азербайджан проводит ускоренные работы по реконструкции на освобожденных от оккупации территориях.

Председатель Милли Меджлиса напомнила, что Армения во время оккупации полностью разрушила азербайджанские города и села, указала, что минирование Арменией территорий создает большие проблемы для восстановительных работ в регионе.

Сахиба Гафарова подчеркнула, что Азербайджан выполнил все пункты трехстороннего заявления, и Армения также должна выполнить взятые на себя в рамках этого документа обязательства. Она отметила важность создания Зангезурского коридора и транспортно-коммуникационных линий, соединяющих Азербайджан и Нахчыван.

Спикер азербайджанского парламента напомнила, что Азербайджан предложил Армении подписать мирный договор, причем президент Ильхам Алиев в связи с этим указал, что у терпения Баку есть предел. Сахиба Гафарова заявила, что подписание мирного соглашения станет основой для устойчивой стабильности и безопасности в регионе, и подписание соглашения в первую очередь необходимо самой Армении, что должны понимать в Ереване.

Она также отметила важность визита председателя Госдумы Вячеслава Володина в Азербайджан в сентябре и встреч, состоявшихся в рамках визита.

Валентина Матвиенко выразила удовлетворение в связи со встречей и благодарность за личное участие в совете и пленарных заседаниях Парламентской Ассамблеи. Она указала на активное участие Азербайджана в работе Ассамблеи, результативную деятельность депутатов Милли Меджлиса в работе постоянных комиссий.

Спикер Совфеда сказала, что Россия заинтересована в развитии дружественных отношений с Азербайджаном, уточнила, что главы стран находятся в постоянном общении, что играет важную роль в развитии отношений, обратила внимание на важность Декларации о союзническом взаимодействии между РФ и АР.

Подчеркнув важность развития торгово-экономических связей между странами и отношений между регионами, Валентина Матвиенко обратила внимание на деятельность межправительственной комиссии.

Она также поделилась мыслями по поводу 100-летнего юбилея общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, который будет отмечаться в 2023 году, отметив, что память Гейдара Алиева с глубоким уважением и почтением почитается и в России. Валентина Матвиенко указал, что Россия стремится отметить 100-летие Гейдара Алиева на высоком уровне.