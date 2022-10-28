Нетаньяху намерен вернуться к власти в Израиле 

Биньямин Нетаньяху намерен вернуться к власти по итогам пятых за последние четыре года выборов в Израиле, которые пройдут во вторник. Его шансы потенциально высоки за счет роста популярности крайне правых. Al-Monitor пишет, что дольше всех остававшийся у власти в истории Израиля 73-летний политик правого толка и сторонник жесткой линии в отношении безопасности впервые за многие годы ведет избирательную кампанию, находясь в оппозиции.

Его соперник - центрист, премьер-министр временного правительства Яир Лапид, которому в прошлом году удалось собрать разношерстную коалицию из восьми партий, в итоге отстранивших Нетаньяху от власти. 1 ноября Лапид будет участвовать в выборах всего через несколько дней после дипломатического прорыва: подписания знакового соглашения по морским границам с Ливаном, обеспечивающего газовое изобилие обеим сторонам.

Нетаньяху надеется, что его 15-летнее пребывание у власти убедит электорат в том, что только у него есть необходимый опыт для руководства страной, несмотря на продолжающееся разбирательство по делу о коррупции. Согласно опросам, партия Нетаньяху "Ликуд" может стать самой многочисленной в кнессете, однако в политической системе, управляемой коалициями, его премьерство едва ли можно назвать решенным вопросом. Пока голоса избирателей будут подсчитываться, оба лидера начнут напряженные переговоры с небольшими партиями, чтобы обеспечить себе 61 место в парламенте, то есть необходимое большинство.

Нетаньяху, который сблизился с крайне правыми Итамаром Бен-Гвиром и Бецалелем Смотричем, придется возродить свои старые связи с ортодоксами. Рейтинг альянса Смотрича и Бен-Гвира, ”Религиозный сионизм”, растет, исходя из результатов опросов. Скорее всего, альянс займет третье место в парламенте, обеспечив себе в два раза больше мест, чем нынешние шесть. За счет поддержки крайне правых Нетаньяху может вернуться в кресло премьера, однако в обмен значительную часть полномочий ему придется передать Бен-Гвиру.

Кризис доверия

По словам одного из помощников нынешнего премьер-министра, поскольку партия Лапида ”Еш Атид” уступает "Ликуду" в опросах, ”он попытается сделать всё возможное, чтобы Нетаньяху не смог вместе со своими союзниками получить 61 место в парламенте”. Такая стратегия предполагает необходимость убедить израильтян отвернуться от лидера "Ликуда" и обеспечить поддержку потенциальных партнеров.

Избирательная система Израиля предусматривает получение как минимум четырех мест для прохождения в парламент. ”Лапид пытается доказать, что он единственный может объединить членов Кнессета, которые против Нетаньяху, - говорит Гаиль Тальшир, политический аналитик из Еврейского университета в Иерусалиме. - Ему нужно сделать так, чтобы его будущие партнёры преодолели минимальный порог”. Многочисленные партии активно борются за заветные четыре места, в том числе и все три арабских группы, которые ранее были против Нетаньяху. Мансур Аббас, лидер партии РААМ, первой арабской партии, вошедшей в правящую коалицию в прошлом году, рассказал, что ”среди арабских избирателей случился кризис доверия”. Израильские арабы составляют около 20% населения, и если явка среди них будет низкой, как то предполагается, блок Нетаньяху получит больше мест.

Будущее Нетаньяху

Явка на израильских выборах прогнозируется на достаточно высоком уровне, хотя избиратели ”совершенно вымотаны”, как выразилась социолог Далия Шейндлин. Учитывая все предыдущие выборы, проведенные с апреля 2019 года, политический кризис не завершится после голосования во вторник. Переговоры по созданию коалиции могут продолжаться неделями, и если они провалятся, то, вполне вероятно, гражданам Израиля вновь придется отправиться на избирательные участки.

По словам Шейндлин, ”избиратели незначительно изменили свое мнение за прошедшие циклы голосования”, а вот позиция их лидеров могли измениться. ”Другим стал состав партий и, возможно, решения партийных лидеров, которые будут думать, в какую коалицию им вступить, - добавила эксперт. - Такая ситуация наблюдается от выборов к выборам, и в этот раз может произойти то же самое”.

Итоги грядущих выборов могут иметь более серьезные последствия для Нетаньяху, который обвиняется в коррупции. Став премьером, он сможет обеспечить себе иммунитет от разбирательства. Кроме того, он поддерживает альянс ”Религиозный сионизм”, который обещает пересмотреть судебную систему. Оставшись в оппозиции, он сможет ”выторговать себе оправдательный приговор”, уверена Тальшир. По ее словам, опубликовавший в этом месяце мемуары Нетаньяху, возможно, ”готовится покинуть политическую сцену после десятилетий активной деятельности”.