Бой Головкина может пройти на его родине

29 окт. 4:22

Казахстанский боксер Геннадий Головкин намерен провести поединок с бразильцем Эскивой Фалькао. Как сообщил в соцсетях журналист Вилсон Бальдини-младший, бой будет проведен в Казахстане.

"Головкин принял бой с Фалькао. Сейчас команда чемпиона договаривается со стримингом DAZN о передаче прав на трансляцию боя. Поединок состоится в марте в Казахстане", - сообщил Бальдини.

Единственный поединок в Казахстане Головкин провел 16 декабря 2010 года. Тогда он отправил в нокаут колумбийца Нельсона Хулио Тапию в дворце спорта "Даулет" в Астане. Боксер уже тогда был регулярным чемпионом WBA.