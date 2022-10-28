Новак: канатные дороги на "Эльбрусе" будут российскими

28 окт. 23:29

Заместитель председателя правительства России Александр Новак призвал к локализации в России производств комплектующих для канатных дорог из-за высокого спроса на их строительство и модернизацию, - сообщает сайт правительства РФ по итогам заседания рабочей группы по развитию горнолыжного курорта "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии (КБР).

"Нужно создать программу по развитию и модернизации канатных дорог как в курортной среде, так и для городов. Это необходимо для того, чтобы предприятия, которые производят соответствующее оборудование, получили гарантии сбыта продукции, а заказчик мог рассчитывать на качество", - цитирует сайт слова вице-премьера.

Заместитель председателя правительства России провел рабочую встречу с главой Кабардино-Балкарии Казбеком Коковым и заседание рабочей группы по развитию горнолыжного курорта. Глава региона рассказал вице-премьеру о ходе модернизации туристско-рекреационного комплекса "Эльбрус", отметив, что здесь реализуют 13 проектов, это в том числе строительство подвесных канатных дорог, благоустройство поляны Азау, модернизация транспортной и инженерной инфраструктуры, обустройство высокогорных лыжных трасс, проектирование сервисного центра и систем искусственного снегообразования.

"В ходе проведения работ по дорожному строительству, в частности, должен быть восстановлен легендарный высокогорный объект "Приют одиннадцати", где планируется разместить поисково-спасательные формирования МЧС России", - говорится в сообщении.

Новак одобрил подходы к развитию курорта "Эльбрус", поручив утвердить концепцию развития и создать единый архитектурный стиль курорта.

Напомним, проект реконструкции курорта реализуется силами госкомпании "Кавказ.РФ".