Минсельхоз КБР поддержит местных виноградарей

28 окт. 23:14

Минсельхоз Кабардино-Балкарии до конца текущего 2022 года направит 19,6 млн рублей на господдержку аграриев, занимающихся закладкой виноградников и уходом за виноградными плантациями, - сообщили в министерстве.

"Субсидии предоставляются на возмещение части затрат на закладку виноградных насаждений, уход за молодыми виноградниками возрастом до 4 лет, а также на возмещение части затрат на раскорчевку выбывших из эксплуатации виноградников и рекультивацию раскорчеванных площадей", - пояснили в ведомстве, передает "Интерфакс".

Прием документов на получение субсидии продлится с 27 октября по 7 ноября 2022 года включительно. Средства будут перечислены уже в этом году, в среднем размер господдержки составит 80% затрат аграриев.