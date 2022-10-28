Турция начала подготовку к отправке своего космонавта на МКС

28 окт. 22:35

Начинается подготовка к отправке на Международную космическую станцию первого турецкого космонавта, об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на презентации в Анкаре проекта "Век Турции".

"В рамках национальной космической программы мы приступили к подготовке для отправки в будущем году на МКС нашего первого гражданина", - приводит его слова ТАСС.

Напомним, Космическое агентство Турции намерено подготовить основного и запасного кандидатов к научной работе на МКС совместно с американской компанией Axiom Space, которая также доставит первого турецкого космонавта на орбиту.