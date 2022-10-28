СКР проверяет версию неполадок в системе подачи кислорода Су-30, разбившегося в Иркутске

28 окт. 21:55

Следствие рассматривает версию о поломке системы подачи кислорода на Су-30, упавшем на дом в Иркутске. Об этом сообщает пресс-служба СК России.

Установлено, что экипаж перестал выходить на связь из-за того, что летчики-испытатели были в бессознательном состоянии.

"В этой связи следствие проверяет версию о неисправности бортовой системы кислородного оборудования, вследствие чего оба летчика могли потерять контроль над его управлением", - пояснили в пресс-службе.

Сейчас проводятся следственные действия с сотрудниками Иркутского авиационного завода: выясняется, не были ли нарушены правила безопасности при обслуживании системы кислородного оборудования самолета.

Расследование уголовного дела, возбужденного по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц), продолжается.