Форум в Оренбурге с участием Путина и Токаева пройдет в ноябре

28 окт. 21:45

Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана, в котором примут участие президенты Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев, состоится в конце ноября в Оренбурге, сообщил замглавы МИД РФ Андрей Руденко выступая на приеме в посольстве Казахстана в честь Дня республики.

"Впереди у нас еще 18-й форум межрегионального сотрудничества в Оренбурге с участием глав государств. Надеемся, что он состоится, как и было запланировано, в конце ноября", - цитирует его РИА Новости.

Дипломат отметил, что РФ ведет активную подготовку к форуму. Он также выразил уверенность, что форум придаст новый импульс наращиванию бизнес-связей и молодежному обмену.