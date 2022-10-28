Дербентская СЭС стала масштабным инвестпроектом

28 окт. 22:53

Власти Дагестана присвоили Дербентской солнечной электростанции (СЭС) в Дагестане статус масштабного инвестиционного проекта и выделили для ее строительства земельный участок: такой статус она получила из-за дефицита электроэнергии, которая наблюдается в регионе на протяжении 10 последних лет, - сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Члены правительства Дагестана единогласно приняли решение поддержать проект, присвоить ему статус масштабного инвестиционного проекта и одобрить предоставление земельного участка под строительство солнечной электростанции без проведения торгов", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

СЭС построит группа компаний "Солар системс", она будет размещена в Дербентском районе на площади 305 га. В четыре очереди будут построены ее сегменты общей мощностью 100 МВт с общим объем вложений более 6,5 млрд рублей, а сама солнечная электростанция станет инфраструктурным энергетическим объектом, имеющим стратегическую значимость для Дагестана, - рассказал руководитель агентства по предпринимательству и инвестициям региона Артем Хрюкин.