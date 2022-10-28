Копайгородский: по итогам года Сочи примет 7,2 миллиона отдыхающих

28 окт. 22:14

Турпоток в Сочи по итогам текущего 2022 года превысит 7,2 млн человек, - сообщил глава города-курорта Алексей Копайгородский.

"Сегодня Сочи - это главный Черноморский курорт России, и перед нами стояла непростая задача показать туристу высокие стандарты сервиса и гостеприимства. И я уверен, что мы с этим справились. Только за высокий сезон - с мая по сентябрь - на курорте отдохнули порядка 4,5 млн человек. Всего же, по нашей оценке, в 2022 году турпоток в Сочи превысит 7,2 млн отдыхающих с ростом на 4,5% к прошлогоднему уровню", - рассказал Копайгородский, передает "Интерфакс".

Сейчас в городе-курорте работает более 2,6 тыс средств размещения с номерным фондом в 88 тыс мест, 60 санаториев и пансионатов, оказывающих услуги по лечению и оздоровлению, крупные сетевые отели, с каждым годом увеличивается количество отелей, имеющих классификацию. Так, в этом году количество средств размещения категории "пять звезд" выросло до 28, а число четырехзвездочных отелей перевалило за сотню. В этом сезоне 18 отелей работают по системе "все включено".

"Мы увеличили число пеших экологических маршрутов. Проведена модернизация знаковых для Сочи туристических объектов Сочинского национального парка, это - Орлиные скалы, Агурские водопады, экотропы Ажег и другие. Сейчас идет активная подготовка к предстоящему горнолыжному сезону, и я уверен, что с этой задачей мы справимся", - добавил глава курорта.