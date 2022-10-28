Земли старого аэропорта Ростова станут собственностью правительства

28 окт. 21:31

Правительство Ростовской области выкупит у собственников здания и земельные участки на территории старого аэропорта Ростова-на-Дону: распоряжение об этом, подписанное губернатором региона Василием Голубевым, опубликовано на официальном сайте правительства области.

По документу земельные участки и недвижимость будут изъяты для "реализации решения о комплексном развитии территории нежилой застройки, расположенной в границах муниципальных образований "Город Ростов-на-Дону" и "Аксайское городское поселение", - передает "Интерфакс".

Размер возмещения за земельные участки и недвижимость будет соответствовать рыночной стоимости объектов, а плательщиком выступит правительство региона.

Речь идет о землях, нежилых зданиях, сооружениях воздушного транспорта, перроне, рулежных дорожках, взлетно-посадочной полосе, коллекторе, большинство из которых по площади принадлежат ООО "Аэро-Сити" (структура "Аэропортов регионов"), по количеству объектов лидирует АО "Ремэнергомеханизация" (Москва, учредитель - Росимущество).

Кроме того, Арбитражный суд Ростовской области 7 ноября рассмотрит иск Минимущества региона к ООО "Аэро-Сити" о "признании отсутствующим права собственности, расторжении договора аренды, обязательстве возвратить земельный участок".

Напомним, освоение территории старого аэропорта Ростова-на-Дону планируется начать в 2023 году. Здесь планируется построить 1,6 млн кв м жилья, а также объекты деловой и социальной инфраструктуры.