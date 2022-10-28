Московский автозавод "Москвич" с нуля создаст свой электромобиль

28 окт. 21:20

Автозавод "Москвич" планирует завершить разработку собственного легкового электромобиля и запустить его в производство к 2025 году, - сообщил генеральный директор предприятия Дмитрий Пронин.

"В будущем и параллельно сейчас мы ведем работу по созданию своей собственной платформы, собственного автомобиля. Можно сказать, что этот автомобиль будет разрабатываться с нуля и за горизонтом 2024 года, в 2025 году мы планируем запустить собственный автомобиль на собственной разработке, но только электрический. Как уже было сказано, Москва - это центр электродвижения, поэтому в наших целях только электромобиль", - рассказал он в интервью телеканалу "Москва 24".

Автомобили на "Москвиче" начнут выпускать уже в конце 2022 года. В этом году будет выпущено 600 автомобилей, в том числе 200 электрических. В следующем - 50 тыс автомобилей, из которых не менее 10 тысяч с электродвигателем, - уточнил Пронин.

Напомним, в мае французский автоконцерн Renault передал свой завод "Рено Россия" правительству Москвы, после чего название предприятия было изменено на "Москвич". В планах компании наладить производство четырех кроссоверов (в том числе одного электрического) и седана.