Восточная сказка наяву: в Узбекистан вернутся караван-сараи

Знаменитый герой восточных сказок Ходжа Насреддин, который путешествовал на своем ишаке по странам Востока, познавал мир в караван-сараях Бухары. Этот город считают родиной легендарного персонажа восточного фольклора, его образ окружен огромной народной любовью. В Бухаре есть памятник Ходже Насреддину.

Туристов в Узбекистане привлекают богатая история, национальная кухня и восточный колорит. Так, с начала года республику с туристическими целями посетили 3,6 млн иностранцев, по итогу года ожидается 4,5 млн. Чаще всего в Узбекистан едут из соседних государств: Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана, Турции. Многие путешественники отдают предпочтение личному автомобилю как средству передвижения. Поток туристов растет, однако инфраструктуре есть куда развиваться. Поэтому власти республики решили возродить караван-сараи.

Караван-сарай можно перевести как "дворец для караванов" или "дворец на торговом пути". Одна из первых таких построек в оазисе города Пальмира, в Сирии была возведена в III веке до н. э. Она служила приютом для путешественников, которые пересекали сирийскую пустыню. С развитием торговых путей и увеличением прибыли караван-сараи становились все более необходимыми для отдыха странствующих купцов, и с X по XIX век их строительство стремительно развивалось. На Ближнем Востоке, в Центральной Азии и на Кавказе создавалась сеть караван-сараев, они стали важными элементами восточной архитектуры.

В караван-сараях торговцы получали не только еду, отдых и время для подготовки к продолжению пути, они могли обменивать товары на местных рынках. На этих восточных постоялых дворах путешественники делились историями и опытом, идеями и убеждениями. Города, в которых находились караван-сараи, становились культурными и интеллектуальными центрами.

Власти Узбекистана на создание придорожной инфраструктуры вдоль туристической магистрали протяженностью 1300 км от Ханабада (Андижанская область) до Муйнака (Каракалпакстан) направят более $500 млн, разработают четыре вида проектов отдельно для Хорезма и Каракалпакстана, Самарканда и Ташкента, Сурхандарьинской и Кашкадарьинской областей, а также Ферганской долины. Там появятся гостиницы, мотели, сервисные центры, торговые пункты, рестораны, парковки, автозаправки, а также придорожные караван-сараи. Так в республике планируют возродить восточную сказку.