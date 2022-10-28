Новый вид ящерицы нашли в Дагестане

28 окт. 20:59

Веденская ящерица была найдена в Ботлихском районе Дагестана во время экспедиции зоологов Дагестанского государственного университета, рассказали в пресс-службе вуза.

"На осыпи автодороги у северного берега озера Кезенойам в Ботлихском районе Дагестана было отмечено три половозрелых особи веденской ящерицы, одна из которых (половозрелый самец) была поймана и передана для изучения в Зоологический институт РАН (Санкт-Петербург)", - пояснила заведующая кафедрой зоологии и физиологии ДГУ Людмила Мазанаева.

В тот же день, отметила она, веденские ящерицы были найдены севернее озера на водоразделе рек Охолитлау и Хулхулау, на границе с Веденским районом Чечни. По словам Мазанаевой, веденская ящерица может быть широко распространена в верховьях реки Охолитлау в Ботлихском районе.

Ученый добавила, что, в связи с ограниченным распространением и уникальным статусом эта ящерица может быть внесена в Красную книгу Дагестана.