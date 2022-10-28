Правительство Азербайджана и ЮНЕСКО заключили соглашение о конференции в Баку

28 окт. 20:44

ЮНЕСКО и правительство Азербайджана подписали соглашение о проведении VII конференции MINEPS в Баку 14-17 марта следующего года.

В штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже 27-28 октября состоялась очередная сессия Межправительственного комитета по физической культуре и спорту (CIGEPS) под председательством министра молодежи и спорта Азербайджана Фарида Гаибова.

Сегодня в рамках сессии он выступил с докладом, посвященным проведению в Баку VII Всемирной конференции министров и официальных лиц, ответственных за физическую культуру и спорт (MINEPS).

Затем между правительством АР и ЮНЕСКО было подписано соглашение о проведении этой конференции. От азербайджанской стороны его подписал Фарид Гаибов, от ЮНЕСКО - заместитель генерального директора по социальным и гуманитарным наукам Габриэла Рамос.