Ставрополье начало поставки в Киргизию злаков и маргарина

28 окт. 20:49

Злаки и маргарин, произведенные на Ставрополье, впервые начали поставлять в Киргизию, экспорт в которую с начала 2022 года увеличился на 56%, - сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства региона.

"Ставрополье экспортирует в Киргизию минеральные воды и напитки, кондитерские изделия, крахмалы. В текущем году впервые экспортировались злаки и маргарин", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Открывать новые рынки позволяет высокое качество ставропольской продукции: ежегодно открываются новые рынки сбыта, сельскохозяйственные товаропроизводители расширяют номенклатуру продукции, которая реализуется на экспорт.

"Наша зерновая продукция стабильно пользуется высоким спросом за счет своего высочайшего качества. Для региона установленный объем тарифной квоты - это обычная норма экспорта. В текущем году мы сохраняем позитивную динамику по экспорту товаров сельскохозяйственного производства", - отметил заместитель министра сельского хозяйства Ставропольского края Дмитрий Фролко.